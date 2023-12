eBay Inc. ( EE-bay) (stiliseret med små bogstaver) er et amerikansk multinationalt e-handelsselskab med base i San Jose, Californien, som letter forbruger-til-forbruger- og virksomhed-til-forbruger-salg via sin hjemmeside. eBay blev grundlagt af Pierre Omidyar i 1995 og blev en bemærkelsesværdig succeshistorie om dot-com-boblen. eBay er en multimilliard-dollar-virksomhed med aktiviteter i omkring 32 lande fra 2019. Virksomheden administrerer eBay-webstedet, en online-auktion og shopping-websted, hvor folk og virksomheder køber og sælger en bred vifte af varer og tjenester verden over. Hjemmesiden er gratis at bruge for købere, men sælgere bliver opkrævet gebyrer for notering af varer efter et begrænset antal gratis fortegnelser, og igen når disse varer sælges. Ud over eBays originale auktionsstil har websitet udviklet sig og udvidet til omfatter: øjeblikkelig "Køb det nu" shopping; shopping med Universal Product Code, ISBN eller en anden form for SKU-nummer (via Half.com, som blev lukket ned i 2017); online klassificerede annoncer (via Kijiji eller eBay Classifieds); online handel med billetter til begivenheder (via StubHub); og andre tjenester. eBay tilbød tidligere pengeoverførsler online som en del af sine tjenester (via PayPal, som var et helejet datterselskab af eBay fra 2002 til 2015).

Websted: ebay.com

