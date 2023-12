Asana er en web- og mobilapplikation designet til at hjælpe teams med at organisere, spore og administrere deres arbejde. Forrester, Inc. rapporterer, at "Asana forenkler team-baseret arbejdsledelse." Det er produceret af firmaet af samme navn. (Asana, Inc.) Det blev grundlagt i 2008 af Facebook-medstifter Dustin Moskovitz og tidligere Google, tidligere Facebook-ingeniør Justin Rosenstein, som begge arbejdede på at forbedre produktiviteten for medarbejdere hos Facebook. Produktet blev lanceret kommercielt i april 2012. I december 2018 blev virksomheden vurderet til 1,5 milliarder dollars.

Websted: asana.com

