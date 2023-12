OneLogin, Inc. er en cloud-baseret udbyder af identitets- og adgangsstyring (IAM), der designer, udvikler og sælger en Unified Access Management System-platform (UAM) til virksomheder og organisationer på virksomhedsniveau. OneLogin, der blev grundlagt i 2009 af brødrene Thomas Pedersen og Christian Pedersen, er et privatejet selskab på sent stadium. OneLogin blev udnævnt til en visionær i Gartner Magic Quadrant for Access Management. OneLogin UAM-platformen er et adgangsstyringssystem, der bruger single sign-on (SSO) og en cloud-mappe til at gøre det muligt for organisationer at administrere brugeradgang til lokale og cloud-applikationer. Platformen inkluderer også brugerklargøring, livscyklusstyring og multifaktorgodkendelse (MFA). OneLogin er baseret i San Francisco med et udviklerkontor i Redmond, Washington, samt London og Guadalajara. Virksomheden er vært for en årlig Connect-brugerkonference.

Websted: onelogin.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med OneLogin. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.