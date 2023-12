Quora er et amerikansk spørgsmål-og-svar-websted, hvor spørgsmål stilles, besvares, følges og redigeres af internetbrugere, enten faktuelt eller i form af meninger. Dets ejer, Quora Inc., er baseret i Mountain View, Californien, USA. Virksomheden blev grundlagt i juni 2009, og hjemmesiden blev gjort tilgængelig for offentligheden for første gang den 21. juni 2010. Brugere kan samarbejde ved at redigere spørgsmål og foreslå redigeringer af svar, der er blevet indsendt af andre brugere.I 2019, hjemmeside blev besøgt af 300 millioner unikke mennesker om måneden.

Websted: quora.com

