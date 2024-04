RAV.AI har til formål at revolutionere videoredigering og udgivelse med kunstig intelligens. RAV.AI er en AI-baseret videoredigeringstjeneste, der bruger meget avancerede og professionelle lyd- og videobehandlingsteknikker til at gøre din video professionelt æstetisk. Platformen gør det muligt for brugere at uploade deres rå videooptagelser og leverer professionelt redigerede videoer tilbage på et øjeblik. En af de mest populære funktioner i applikationen er muligheden for en bruger til at få deres video redigeret ved hjælp af en anden video som inspirationsvideo. Brugere kan genindsende revisioner med kommentarer, indtil de er 100 % tilfredse med deres projekt. RAV.AI-redigeringer inkluderer et lydspor, visuelle effekter, tekstgrafik, overgange og videotempo. Brugere er i stand til at uploade videoer, lyd- og billedfiler separat, hvilket giver mulighed for uendelige muligheder i skabelsen. RAV.AI er ikke kun en redigeringstjeneste, men en komplet automatiseringsplatform for sociale medier. Når du har fået den endelige video, kan brugerne dele den direkte på enhver social medieplatform.

