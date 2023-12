Statista er en tysk virksomhed med speciale i markeds- og forbrugerdata. Ifølge virksomheden indeholder dens platform mere end 1.000.000 statistikker om mere end 80.000 emner fra mere end 22.500 kilder og 170 forskellige brancher og genererer en omsætning på omkring €60 millioner. Webstedet deutsche-startups.de hedder Statista "Start- up of the Year" i 2008 og samme år var virksomheden blandt vinderne af opstartskonkurrencen "Enable to Start", sponsoreret af Financial Times Germany. I 2010 udvalgte initiativet "Deutschland – Land der Ideen" (Tyskland – Idéland) Statista som en af ​​vinderne i kategorien "Landmarks in the Land of Ideas 2010". og tildelt den europæiske rødsild-pris. I 2012 blev Statista nomineret til den tyske iværksætterpris i kategorien "Fast Climber", og i 2020 blev den inkluderet på en liste over Must-Have-databaser for akademiske og offentlige biblioteker af Library Journal.I 2019 blev Statista købt af reklamefirmaet Ströer Media.

Websted: statista.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Statista. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.