Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh) er en amerikansk platform, der inkluderer et sprogundervisningswebsted og mobilapp samt en digital sprogfærdighedsvurderingseksamen. Virksomheden bruger freemium-modellen; appen og hjemmesiden er tilgængelige uden beregning, selvom Duolingo også tilbyder en premium service mod et gebyr. Pr. 30. juni 2020 tilbød sprogundervisningswebstedet og appen 95 forskellige sprogkurser på 38 sprog. Appen har over 300 millioner registrerede brugere over hele verden.

Websted: duolingo.com

