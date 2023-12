ElectionBuddy er en moderne cloud-baseret afstemnings- og mødeplatform, der gør det muligt for foreninger, fagforeninger, non-profitorganisationer, religiøse grupper, husejerforeninger, universiteter og grundskoler at strømline deres stemmer. Det giver den mest sikre, effektive og fleksible måde for organisationer til virtuelt at gennemføre afstemninger og valg med fuld tillid og gennemsigtighed. ElectionBuddy har gennemført over 132.000 valg med 19 millioner vælgere.

Websted: electionbuddy.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ElectionBuddy. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.