MyAnimeList, ofte forkortet som MAL, er et websted for anime og manga sociale netværk og sociale katalogiseringsapplikationer, der drives af frivillige. Siden giver sine brugere et listelignende system til at organisere og score anime og manga.

