Plurk () er en gratis social netværks- og mikrobloggingtjeneste, der giver brugerne mulighed for at sende opdateringer (også kendt som plurks) gennem korte beskeder eller links, som kan være op til 360 teksttegn i længden (fra den 28. december 2016, med det samme før hvilken grænsen var 210, hvilket blev øget fra den oprindelige grænse på 140). Opdateringer vises derefter på brugerens hjemmeside ved hjælp af en tidslinje, som viser alle de opdateringer, der er modtaget i kronologisk rækkefølge, og leveret til andre brugere, der har valgt at modtage dem. Et unikt træk ved dens tidslinje er horisontal rulning, som er ulig alle andre populære sociale netværk eller mikroblogging-websteder som Twitter eller Facebook, hvor brugere kan se flere indlæg køre vandret hen over skærmen, med tidligere plurk til højre. Hver af trådene viser tidsstempler under tidslinjerammen og en tæller for antallet af svar; en tråd kan have så mange som 300 til tusinde svar. Brugere kan svare på andre brugeres opdateringer fra deres tidslinje gennem Plurk.com-webstedet, ved privat eller instant messaging eller ved at sende tekstbeskeder via kompatible tredjepartsapplikationer.

Websted: plurk.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Plurk. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.