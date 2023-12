Et nyt socialt netværk for et mere åbent internet, baseret på syndikerede feeds. Hvordan virker det? Hver bruger har sin egen kalaksi - et sted, hvor planeter kan skabes. Planeter fungerer både som en tidslinje (hvor du kan poste og genposte), og som aggregatorer for interne og eksterne feeds. Hver planet eksporterer også sit eget RSS-feed, så dit indhold nemt kan tilgås andre steder fra. Du kan abonnere på andre brugeres planeter, såvel som standard RSS/Atom-feeds. Nyt indhold vil automatisk blive offentliggjort til abonnerede planeter. Du kan også stjerne og kommentere alle opslag, oprette private eller begrænsede planeter og etablere venskaber med andre brugere for at dele privat indhold.

Websted: kalaksi.com

