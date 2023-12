Koo er en globalt tilgængelig mikro-blogging platform, der huser over 50 millioner brugere fra over 100 lande. Det giver folk mulighed for at udtrykke deres tanker på et sprog efter eget valg. Det rummer sociale nyheder og opdateringer fra millioner af mennesker.

Websted: kooapp.com

