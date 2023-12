Threema er en ende-til-ende krypteret instant messaging-applikation til iOS, Android og Windows Phone. Softwaren er baseret på principperne om privatlivets fred, og tjenesten kræver ikke, at brugere angiver et telefonnummer eller andre personligt identificerbare oplysninger: Threema-appen kan bruges anonymt. Ud over tekstbeskeder kan brugere foretage taleopkald, sende multimedier, lokationer, talebeskeder og filer. Ved at bruge webappen "Threema Web" kan tjenesten bruges på pc'er.Threema er udviklet af det schweiziske firma Threema GmbH. Serverne er placeret i Schweiz og udviklingen er baseret i Pfäffikon SZ. I april 2017 havde Threema 4,5 millioner brugere. Fra januar 2019 blev forretningsversionen, Threema Work, brugt af 3.000 virksomheder og organisationer.

