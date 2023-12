Snapchat lader dig nemt tale med venner, se historier fra hele verden og udforske nyheder i Discover. Livet er sjovere, når du lever i nuet! Snapchat er en amerikansk multimedie-instant messaging-app og -tjeneste udviklet af Snap Inc., oprindeligt Snapchat Inc. En af de vigtigste funktioner ved Snapchat er, at billeder og beskeder normalt kun er tilgængelige i kort tid, før de bliver utilgængelige for deres modtagere.

Websted: snapchat.com

