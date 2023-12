Zalo er en beskedapplikation fra Vietnam, der giver hurtig, stabil, bekvem og privat forbindelse til brugere når som helst og hvor som helst. Hurtig og stabil - Beskeder, opkald, billeder, filer af høj kvalitet... leveres hurtigt og stabilt under alle forhold og sammenhænge. Enkelt og bekvemt - En enkel grænseflade, der er nem at bruge for alle. - En multifunktionel app, der understøtter tekstbeskeder, stemme, klistermærker, billeder, lydopkald, videoopkald, 1-1-forbindelse, gruppechat, filafsendelse, skærmoptagelse ... til forskellige brugssituationer. - Let tilgængelig fra flere platforme såsom telefon, desktop eller hjemmeside. - Nyd at dele og gemme smukke øjeblikke med din familie, dine elskede venner på Zalo Timeline

Websted: zalo.me

