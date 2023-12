Upwork, tidligere Elance-oDesk, er en amerikansk-amerikansk freelanceplatform, hvor virksomheder og enkeltpersoner forbinder sig for at drive forretning. I 2015 blev Elance-oDesk-fusionen omdøbt til Upwork, og virksomhedens fulde navn er nu Upwork Global Inc. Upwork er i øjeblikket baseret i Santa Clara og San Francisco, Californien, selvom det betjener kunder over hele verden. Upwork har over tolv millioner registrerede freelancere og fem millioner registrerede kunder. Tre millioner jobs til en værdi af over 1 mia. USD udsendes årligt, hvilket gør Upwork til den største freelancermarkedsplads i verden.

Websted: upwork.com

