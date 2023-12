Google Photos

Google Fotos er en tjeneste til billeddeling og lagring udviklet af Google. Det blev annonceret i maj 2015 og adskilt fra Google+, virksomhedens tidligere sociale netværk. Google Fotos giver brugerne gratis, ubegrænset lagerplads til billeder op til 16 megapixel og videoer op til 1080p opløsning. Tjenesten analyserer automatisk billeder og identificerer forskellige visuelle funktioner og emner. Brugere kan søge efter hvad som helst på billeder, hvor tjenesten returnerer resultater fra tre hovedkategorier: Personer, Steder og Ting. Computersynet i Google Fotos genkender ansigter (ikke kun menneskers, men også kæledyrs), og grupperer lignende sammen (denne funktion er kun tilgængelig i visse lande på grund af privatlivslovgivningen); geografiske vartegn (såsom Eiffeltårnet); og emner, herunder fødselsdage, bygninger, dyr, mad og meget mere. Forskellige former for maskinlæring i Photos-tjenesten tillader genkendelse af fotoindhold, genererer automatisk album, animerer lignende fotos til hurtige videoer, viser tidligere minder på vigtige tidspunkter og forbedrer kvaliteten af ​​fotos og videoer. I maj 2017 annoncerede Google adskillige opdateringer til Google Fotos, herunder påmindelser om og foreslået deling af billeder, delte fotobiblioteker mellem to brugere og fysiske album, hvor Fotos automatisk foreslår samlinger baseret på ansigt, placering, tur eller anden sondring. Google Fotos fungerer som en sikkerhedskopi, når billeder sendes eller i Googles termer "Delt". Dette er blot et almindeligt sikkerhedskopieringsværktøj, når billeder deles mellem sociale medier eller andre platforme eller apps. Google Fotos modtog kritikerros efter dets afkobling fra Google+ i 2015. Anmeldere kunne lide den opdaterede Fotos-tjeneste for dens genkendelsesteknologi, søgning, apps og indlæsningstider. Ikke desto mindre blev der rejst bekymringer om privatlivets fred, herunder Googles motivation for at bygge tjenesten, såvel som dens forhold til regeringer og mulige love, der kræver, at Google udleverer en brugers hele billedhistorik. Google Fotos har oplevet en stærk brugeradoption. Det nåede op på 100 millioner brugere efter fem måneder, 200 millioner efter et år og 500 millioner i maj 2017, hvor Google annoncerede, at over 1,2 milliarder billeder uploades til tjenesten hver dag, hvor totalsummen af ​​alt uploadet indhold måler over 13,7 petabytes lagerplads. Til sammenligning rummede hele internetarkivet i slutningen af ​​2017 næsten 40 petabyte. I 2019 nåede Google Fotos sin 1 milliard brugere.

Websted: google.com

