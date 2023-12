Tinder er et geosocialt netværk og online dating-applikation, der giver brugere mulighed for anonymt at swipe for at kunne lide eller ikke lide andre profiler baseret på deres billeder, en lille biografi og fælles interesser. Når to brugere har "matchet", kan de udveksle beskeder.Tinder blev lanceret i 2012 i opstartsinkubatoren Hatch Labs som et joint venture mellem IAC og mobilappudviklingsfirmaet Xtreme Labs. I 2014 registrerede Tinder omkring en milliard "swipes" om dagen. Tinder krævede oprindeligt adgang til en Facebook-konto for at bruge appen, men den begyndte at tillade brugere at registrere sig med blot et telefonnummer i august 2019. Den er tilgængelig via en mobilapp eller en webbrowser til computere. Tinder opererer på en freemium forretningsmodel.

Websted: tinder.com

