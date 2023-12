Forbedr din oplevelse med skrivebordsappen til Microsoft To Do på WebCatalog til Mac, Windows, Linux.

Microsoft To Do (tidligere stilet som Microsoft To-Do) er et cloud-baseret opgavestyringsprogram. Det giver brugerne mulighed for at styre deres opgaver fra en smartphone, tablet og computer. Teknologien er produceret af teamet bag Wunderlist, som blev opkøbt af Microsoft, og de selvstændige apps indgår i den eksisterende Tasks-funktion i Outlook-produktsortimentet.

Websted: todo.microsoft.com

