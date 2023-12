Alternativer - Microsoft To Do

Zenkit To Do

zenkit.com

Zenkit To Do er en supersimpel opgavestyringsapp, der hjælper dig med at arbejde produktivt og samarbejde med hvem som helst. Det lader dig organisere dine opgaver, indkøbslister, møder, begivenheder, ture, ideer, noter, steder og hvad der ellers er vigtigt for dig. Du kan oprette lister og dele o...