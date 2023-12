TickTick er en enkel og effektiv opgaveliste- og opgavehåndteringsapp, som hjælper dig med at planlægge, styre tid, holde fokus, minde om deadlines og organisere livet derhjemme, på arbejdet og alle andre steder. TickTick hjælper dig med at få mest muligt ud af din dag og få tingene gjort (GTD). Uanset om der er en idé, du ønsker at fange, personlige mål at nå, arbejde for at opnå, vaner at spore, projekter til at samarbejde med kolleger eller endda en indkøbsliste til at dele med familien (med hjælp fra en listeopretter). Opnå dine mål med vores produktivitetsplanlægger.

Websted: ticktick.com

