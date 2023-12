Microsoft Excel Online

Opret, rediger og del Excel-regneark med en onlineversion af Microsoft Excel. Arbejd sammen med andre om delte projekter i realtid. Microsoft Excel er et regneark udviklet af Microsoft til Windows, macOS, Android og iOS. Det indeholder beregninger, grafværktøjer, pivottabeller og et makroprogrammeringssprog kaldet Visual Basic for Applications. Det har været et meget udbredt regneark til disse platforme, især siden version 5 i 1993, og det har erstattet Lotus 1-2-3 som industristandard for regneark. Excel er en del af Microsoft Office-pakken af ​​software.

Websted: microsoft.com

