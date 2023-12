Microsoft PowerPoint Online

Samarbejd gratis med en onlineversion af Microsoft PowerPoint. Gem præsentationer i OneDrive. Del dem med andre og arbejd samtidig sammen. Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, skabt af Robert Gaskins og Dennis Austin hos et softwarefirma ved navn Forethought, Inc. Det blev udgivet den 20. april 1987, oprindeligt kun til Macintosh-computere. Microsoft købte PowerPoint for 14 millioner USD tre måneder efter det dukkede op. Dette var Microsofts første betydelige opkøb, og Microsoft oprettede en ny forretningsenhed til PowerPoint i Silicon Valley, hvor Forethought havde været placeret.PowerPoint blev en del af Microsoft Office-pakken, som først blev tilbudt i 1989 til Macintosh og i 1990 til Windows, som bundtede flere Microsoft-apps. Begyndende med PowerPoint 4.0 (1994) blev PowerPoint integreret i Microsoft Office-udviklingen og vedtog delte fælles komponenter og en konvergeret brugergrænseflade. PowerPoints markedsandel var meget lille i starten, før introduktionen af ​​en version til Microsoft Windows, men voksede hurtigt med vækst af Windows og Office. Siden slutningen af ​​1990'erne er PowerPoints verdensomspændende markedsandel af præsentationssoftware blevet anslået til 95 procent. PowerPoint blev oprindeligt designet til at levere visuals til gruppepræsentationer i erhvervsorganisationer, men er blevet meget udbredt i mange andre kommunikationssituationer, både i erhvervslivet og videre. Virkningen af ​​denne meget bredere brug af PowerPoint er blevet oplevet som en stærk forandring i hele samfundet, med stærke reaktioner, herunder råd om, at det bør bruges mindre, bør bruges anderledes eller bør bruges bedre.Den første PowerPoint-version (Macintosh 1987) blev brugt til at fremstille overhead-transparenter, den anden (Macintosh 1988, Windows 1990) kunne også producere farve 35 mm dias. Den tredje version (Windows og Macintosh 1992) introducerede videooutput af virtuelle diasshows til digitale projektorer, som over tid fuldstændig ville erstatte fysiske transparenter og dias. Et dusin større versioner siden da har tilføjet mange yderligere funktioner og betjeningsmåder og har gjort PowerPoint tilgængelig ud over Apple Macintosh og Microsoft Windows, tilføjet versioner til iOS, Android og webadgang.

