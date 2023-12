Opret og del interaktive rapporter, præsentationer, personlige historier og meget mere. Sway er en brugervenlig digital storytelling-app til at skabe interaktive rapporter, præsentationer, personlige historier og mere. Dens indbyggede designmotor hjælper dig med at skabe professionelle designs på få minutter. Med Sway flyder dine billeder, tekst, videoer og andre multimedier sammen på en måde, der forbedrer din historie. Sway sørger for, at dine kreationer ser flotte ud på enhver skærm.

Websted: office.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Microsoft Sway. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.