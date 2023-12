Amazon.com, Inc., er en amerikansk multinational teknologivirksomhed med base i Seattle, Washington. Amazon fokuserer på e-handel, cloud computing, digital streaming og kunstig intelligens. Det betragtes som en af ​​de fire store teknologivirksomheder sammen med Google, Apple og Facebook. Det er blevet omtalt som "en af ​​de mest indflydelsesrige økonomiske og kulturelle kræfter i verden" såvel som verdens mest værdifulde brand. Amazon er kendt for sin forstyrrelse af veletablerede industrier gennem teknologisk innovation og masseskala. Det er verdens største online markedsplads, AI-assistentudbyder, livestreamingplatform og cloud computing-platform målt ved omsætning og markedsværdi. Amazon er den største internetvirksomhed i verden efter omsætning. Det er den næststørste private arbejdsgiver i USA og en af ​​verdens mest værdifulde virksomheder. Amazon blev grundlagt af Jeff Bezos i Bellevue, Washington, den 5. juli 1994. Virksomheden startede som en online markedsplads for bøger, men udvidede til at sælge elektronik, software, videospil, tøj, møbler, mad, legetøj og smykker. I 2015 overgik Amazon Walmart som den mest værdifulde forhandler i USA med markedsværdi. I 2017 købte Amazon Whole Foods Market for 13,4 milliarder USD, hvilket øgede Amazons fodaftryk som fysisk forhandler væsentligt. I 2018 annoncerede Bezos, at dens to-dages leveringstjeneste, Amazon Prime, havde oversteget 100 millioner abonnenter på verdensplan. Amazon distribuerer downloads og streaming af video, musik og lydbøger gennem sine Prime Video, Amazon Music, Twitch og Audible datterselskaber. Amazon har også en forlagsafdeling, Amazon Publishing, et film- og tv-studie, Amazon Studios, og et cloud computing-datterselskab, Amazon Web Services. Det producerer forbrugerelektronik, herunder Kindle e-læsere, Fire-tablets, Fire TV og Echo-enheder. Derudover inkluderer Amazon-opkøb Ring, Twitch, Whole Foods Market og IMDb. Blandt forskellige kontroverser er virksomheden blevet kritiseret for overdreven teknologisk overvågning, en hyperkonkurrencedygtig og krævende arbejdskultur, skatteunddragelse og konkurrencebegrænsende praksis.

Websted: amazon.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Amazon.com. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.