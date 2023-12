Whole Foods Market IP, Inc., et datterselskab af Amazon, er en amerikansk multinational supermarkedskæde med hovedkontor i Austin, Texas, som sælger produkter fri for hydrogenerede fedtstoffer og kunstige farver, smagsstoffer og konserveringsmidler.

Websted: wholefoodsmarket.com

