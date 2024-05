Veeam, den globale markedsleder inden for databeskyttelse og gendannelse af ransomware, er på en mission for at give enhver organisation mulighed for ikke bare at komme tilbage fra et dataafbrydelse eller tab, men også at hoppe fremad. Med Veeam opnår organisationer radikal modstandskraft gennem datasikkerhed, datagendannelse og datafrihed til deres hybridsky. Veeam Data Platform leverer en enkelt løsning til cloud-, virtuelle, fysiske, SaaS- og Kubernetes-miljøer, der giver it- og sikkerhedsledere tryghed i, at deres apps og data er beskyttede og altid tilgængelige. Med hovedkontor i Seattle, Washington, med kontorer i mere end 30 lande, beskytter Veeam over 450.000 kunder over hele verden, inklusive 73 % af Global 2000, som stoler på, at Veeam holder deres forretning kørende.

Websted: veeam.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Veeam. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.