Xopero ONE Backup & Recovery er en databeskyttelsesløsning i virksomhedskvalitet til din VMware, som skiller sig ud med enkelhed, omkostningseffektivitet og pålidelighed, der opfylder forventningerne fra de mest krævende virtuelle og hybride miljøer. Funktioner * Agentløs, automatisk backup * Avancerede backup ordninger og konfiguration * Muligheder for flere lagringsmuligheder (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage og alle S3-kompatible skyer eller lokale diskressourcer, SMB, NFS, CIFS) * Deduplikering og replikering * Flere gendannelsesmuligheder - gendan sikkerhedskopieringsdataene granuleret, hele maskiner, boot øjeblikkeligt en VM, eller udfør migrering til et andet VM-miljø. * Testgendannelse - indstil en gendannelsesplan og tidsplan for automatisk at gendanne den seneste kopi af hele maskinen eller køre VM'er direkte fra sikkerhedskopien for at teste ydeevnen

Websted: xopero.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Xopero. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.