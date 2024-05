Grundlagt i 2011, CloudAlly, en OpenText-virksomhed, var banebrydende for enterprise-grade SaaS backup og gendannelse. Vi tilbyder en robust pakke af topbedømte backup- og gendannelsesløsninger til Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com og DropBox.com Hvorfor sikkerhedskopiere SaaS? Dine forretningskritiske data i skyen er modtagelige for datatab på grund af menneskelige fejl, ondsindede hensigter, synkroniseringsfejl og malwareangreb. Indbyggede arkiveringsmuligheder er tidsbundne og begrænsede. Arbejd sikkert i skyen med sikkerhedsnettet af pålidelig backup og hurtig gendannelse. Hvordan kan CloudAlly hjælpe? Omfattende sikkerhedskopiering og gendannelse af Office 365, G Suite CloudAlly beskytter omfattende Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com og Salesforce forretningsdata mod utilsigtet eller ondsindet ødelæggelse med daglige automatiserede sikkerhedskopier. Vores sikkerhedskopier er strengt sikre og opbevares på det AES-256 krypterede Amazon S3-lager i datacentre i USA, EU eller Australien. Med ubegrænset opbevaring gør CloudAlly dig i stand til nemt at gendanne tabte SaaS-data på et detaljeret niveau og fra ethvert tidspunkt. Afdæmp virkningerne af et databrud, og sørg for forretningskontinuitet med hurtig gendannelse af katastrofer.

Websted: cloudally.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med CloudAlly. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.