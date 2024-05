Clumio hjælper organisationer med at forenkle databeskyttelse i AWS. Dens sikre luftgappede SaaS-løsning gør det muligt for organisationer at opnå strenge overholdelseskrav, sikkerhedskopiere og gendanne data på få minutter og få bedre synlighed for at optimere omkostningerne til skylagring. Bygget som en cloud-native SaaS-løsning, kræver Clumio ingen implementering af software- eller hardwarekomponenter for at begynde at beskytte Amazon S3-data. Kunder forbinder simpelthen deres AWS-miljø til Clumio-tjenesten via en sikker godkendelsesmetode. Dataklassificering kan opnås via Clumios Protection Group-funktionalitet, der gør det muligt at sikkerhedskopiere specifikke S3-objekter eller udelukke dem fra at blive sikkerhedskopieret. Ved at anvende globale politikker til beskyttelsesgrupperne oprettes compliance-drevne sikkerhedskopier og overvåges derefter via intuitive rapporter og proaktive advarsler. Clumio-sikkerhedskopier til Amazon S3 gemmes uden for kundens AWS-konto, er uforanderlige og kan ikke slettes. Intuitive søge- og browsefunktioner hjælper med at udføre hurtig granulær gendannelse på tværs af buckets og AWS-regioner. Clumio-sikkerhedskopier er optimeret til omkostninger ved at fjerne eventuelle faste omkostninger fra objektversionering og små filomkostninger.

Websted: clumio.com

