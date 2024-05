Opti9 er en førende udbyder af hybride cloudløsninger med kontorer i Garden City, NY, Omaha, NE, Overland Park, KS og St. Louis, MO, og et globalt netværk af datacentre. Vi er en AWS Advanced Consulting Partner og Veeam Platinum VCSP, med speciale i cloud-tjenester, applikationsudvikling og modernisering, backup og disaster recovery og administreret sikkerhed og compliance. Vores løsninger er designet til at accelerere digital transformation med minimal forretningsforstyrrelse, så du hurtigere kan realisere de fulde fordele ved skyen. Med vores business-first fokus blander Opti9 erfaring med innovation og nye løsninger for at levere på sin "Right Workload, Right Cloud, Right Time" tilgang.

