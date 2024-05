Cove Data Protection, fra N-able, er en cloud-first backup og disaster recovery service til servere, arbejdsstationer og Microsoft 365™, alt styret fra et multitenant webbaseret dashboard. Cove blev skabt og optimeret til skyen, så trinvise backups er op til 60 gange mindre end med traditionelle image backup-produkter. Dette giver dig mulighed for at sikkerhedskopiere oftere, og SaaS-leveringsformatet reducerer administrativ tid, hvilket sænker dine omkostninger ved servicelevering. Opbevaring i vores private sky er inkluderet, med datacentre over hele verden.

Websted: n-able.com

