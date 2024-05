Data Deposit Box er en af ​​verdens førende cloud backup- og lagringsudbydere til IT-forhandlere, Managed Service Providers (MSP'er) og små og mellemstore virksomheder (SMB'er). Virksomhedens patenterede teknologi gør det muligt for SMB'er at sikkerhedskopiere og administrere et ubegrænset antal enheder (inklusive Windows, macOS, iOS, Android, Synology og QNAP NAS) med en, brugervenlig app. Siden 2002 har over 350.000 brugere og 200+ partnere i 53 lande haft tillid til Data Deposit Box for at give dem Protection Peace of Mind™. Virksomhedens patenterede teknologi er understøttet af en brancheførende Protection Guarantee™.

Websted: datadepositbox.com

