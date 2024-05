Zmanda er en gennemprøvet, pålidelig, højtydende backup- og gendannelsesløsning til virksomheder. Med Zmanda betaler du ikke for koncerten for at sikkerhedskopiere dine data. I stedet får du en komplet løsning med 24*7 support til 50 % mindre omkostninger end konkurrenterne. Siden 1991. Zmanda er betroet af virksomheder, regeringer og uddannelsesinstitutioner verden over. Zmanda er open source baseret med OpenAPI V3 standard API'er. Det er pakket i alle større Enterprise Linux-distros, inklusive Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux og Fedora. Zmanda giver dig mulighed for at sikkerhedskopiere til cloud, NAS og disk. Zmanda understøtter avancerede funktioner, såsom ransomware-beskyttelse med luftgab, deduplikering på klientsiden, for evigt inkrementelle sikkerhedskopier og nul tillid. Den kan implementeres som en container-, VM- eller Zmanda-hostet instans.

Websted: zmanda.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Zmanda. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.