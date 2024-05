BDRCloud er en omfattende og omkostningseffektiv Cloud Backup & Recovery Software til at beskytte data på tværs af SaaS-applikationer (Microsoft 365, Google Workspace), servere (Windows, Linux), applikationer og DB'er (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) og Slutpunkter (Windows, Mac). * Direkte til Cloud Backup Services: BDRCloud muliggør direkte overførsel af data til skyen. Du kan problemfrit beskytte dine data med BDRClouds direkte-til-sky-sikkerhedskopiløsninger til servere, endepunkter, Microsoft 365, Google Workspace og applikationer/databaser. * Cloud Disaster Recovery: Sørg for forretningskontinuitet med BDRClouds cloud disaster recovery, der giver et robust sikkerhedsnet for dine kunders kritiske data i krisetider. BDRCloud sikrer sikker og effektiv gendannelse, minimerer nedetid og bevarer forretningskontinuitet. * Infrastrukturfri tilgang: BDRCloud eliminerer behovet for lokal infrastruktur og de udfordringer, der er forbundet med at vedligeholde fysiske backupservere og lagersystemer. Den infrastrukturfrie tilgang sikrer, at virksomheder og MSP'er kan fokusere på at levere exceptionelle tjenester til deres kunder uden at blive belastet af begrænsningerne i traditionelle backup-opsætninger. * Hurtig klient onboarding: Start dine backup-tjenester hurtigt og ubesværet som en MSP med BDRClouds direkte-til-sky-løsning. Forenkle din onboarding-proces for en hurtig igangsættelse, og sikre en jævn og ligetil oplevelse med at levere backup-tjenester til dine kunder.

