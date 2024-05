SkyKick er en cloud-administrationsplatform, der hjælper IT-tjenesteudbydere med at opbygge mere succesfulde cloud-virksomheder. Vores SaaS-produkter og -platform er designet til at gøre det nemt og effektivt at automatisere it-arbejdsgange i skyen. Cloud Manager – Automatiser, administrer og beskyt din cloud-helpdesk En enkelt rude til sikker og effektiv administration af kunder på tværs af Microsoft 365 og cross-SaaS cloud-applikationer. Help Desk-automatisering hjælper MSP'er med at strømline cloud-administration for hurtigere, nemmere og mere ensartet servicelevering. Kom på forkant med automatisering af indtægtsgenererende tjenester som Microsoft Teams og sikkerhedsvurderinger og afhjælpning. Hvad mere er, transformer nemt komplekse arbejdsgange til automatisering til generalistbrug i en intuitiv applikation, alt sammen understøttet af robuste sikkerhedslag, rollebaserede kontroller og rapportering. Cloud Backup – Beskyt Microsoft 365 og øg tilbagevendende omsætning Beskyt kundedata, afbød virkningerne af cyberangreb, forbedre fastholdelsen og øg den tilbagevendende indtjening med den markedsledende Office 365 backup-løsning. Inklusive komplet dækning af Microsoft 365-lejeren inklusive Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams og Office 365 Groups. Med ubegrænset lagerplads og opbevaring, hurtig søgning og gendannelse med et enkelt klik, nem opsætning og administration og fleksible købs- og implementeringsmuligheder – SkyKick Cloud Backup er din motor til virksomhedsacceleration. Migration Suites – Mere forudsigelige, stressfri Microsoft 365-migreringer Skaler din cloud-forretning med automatisering for strømlinede migreringer, der glæder kunder, reducerer risiko og sparer tid. IT-partnere bedømte SkyKick som nummer 1 blandt Office 365-migreringsleverandører på tværs af de kategorier, der anses for vigtigst, herunder partnerrentabilitet, risikoreduktion, brugervenlighed og overordnet datakvalitet.

Websted: skykick.com

