Deft, en Summit-virksomhed, er en betroet udbyder af administrerede it-tjenester til SMB'er til Fortune 500. Grundlagt i 1999, leverer vi prisvindende colocation, cloud, katastrofegendannelse og netværkstjenester i topdatacentre verden over. Deft blev opkøbt af Summit i 2024 for at kombinere deres colocation-, cloud- og netværkstjenester for at skabe et kraftcenter inden for it-løsninger.

Websted: deft.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Deft. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.