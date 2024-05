Infrascale er en DRaaS-virksomhed, der bruger skyen til at udrydde nedetid. Virksomheden blev grundlagt i 2011 og sigter mod at give enhver virksomhed mulighed for at komme sig over en katastrofe – hurtigt, nemt og overkommeligt. Kombinationen af ​​intelligent software med skyens kraft er, hvordan Infrascale knækker omkostningsbarrieren ved katastrofegendannelse uden kompleks, dyr hardware. Infrascale udstyrer virksomheder med tillid til at håndtere det uventede ved at udrydde nedetid, give større sikkerhed og altid tilgængelig tilgængelighed.

