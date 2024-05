CyberFortress er en global virksomhed, der gør det nemt at sikkerhedskopiere fuldstændigt og hurtigt gendanne alle tabte eller stjålne data for at forhindre skader og forstyrrelser for organisationer af alle størrelser. Data lagres i sikre, geo-redundante faciliteter, og vores suite af løsninger gør det muligt for vores datagendannelsesspecialister at skabe en tilpasset, omfattende løsning til hver kunde. Når en kunde har brug for datagendannelse, modtager de live, personlig support fra en autoriseret specialist, hver time, hver dag hele året.

