CrashPlan giver ro i sindet gennem sikker, skalerbar og ligetil backup af slutpunktsdata. Vi hjælper organisationer med at komme sig fra ethvert worst-case scenarie, uanset om det er en katastrofe, simpel menneskelig fejl, en stjålet bærbar computer, ransomware eller en endnu uopdaget ulykke. Vi fortsætter med at innovere, efterhånden som arbejdslandskabet udvikler sig, hvilket gør CrashPlan grundlæggende for organisationers datasikkerhed. Det, der starter som slutpunktssikkerhedskopiering og -gendannelse, bliver en løsning til gendannelse af ransomware, brud, migreringer og juridiske tilbageholdelser. CrashPlan beskytter mere end 50.000 organisationer i verdensklasse, inklusive de største globale brands. Mens CrashPlan havde eksisteret som et produkt i mere end et årti, blev CrashPlan i 2022 adskilt fra vores tidligere virksomhedsmoder for udelukkende at fokusere på backup og gendannelse. Virksomheden har hovedkontor i Minneapolis, Minnesota.

Websted: crashplan.com

