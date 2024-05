Nexetic Shield er en cloud backup-tjeneste, der tilbyder ubegrænset backup af din virksomheds data. Vores backupservice sikkerhedskopierer automatisk alle dine filer og filændringer på din computer. Hvis din virksomheds bærbare eller stationære computer er beskadiget, mistet eller stjålet, eller du bare vil skrue tiden tilbage, kan du gendanne alt med et tryk på en knap. Alle de data, vi sikkerhedskopierer, kan også gendannes til en anden computer. Shield fungerer fuldstændig selvstændigt. Det handler altid om at tage en sikkerhedskopi af dine data uden involvering fra brugeren. Når du bruger Shield, behøver du aldrig at bekymre dig om tab af din virksomheds kritiske data. Nøglefunktioner * Kontinuerlig backup af desktop og bærbar computer * Ubegrænset data - Ubegrænset filversioner * Nem 1-trins gendannelse - tilbage til den oprindelige placering * Nul båndbreddebegrænsninger | Maksimal uploadhastighed * Opbevaring af slettede filer i 1 år * Data gemt i Finland (ikke USA) * Under EU's datasikkerhedspolitikker. * Enterprise Grade Hardware * Overkommelig skalerbarhed * Data krypteret med AES 256-teknologi

Websted: nexetic.com

