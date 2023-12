Disroot Upload

Krypteret, midlertidig filhosting og -delingssoftware. Disroots Upload-tjeneste er en fil-hosting-software, drevet af Lufi. Det gemmer filer midlertidigt, så du kan dele dem med andre ved hjælp af et link. For at beskytte privatlivet er alle filerne krypteret i selve browseren - Det betyder, at dine filer aldrig forlader din computer ukrypteret. Administratorerne vil ikke kunne se indholdet af din fil, og det vil din netværksadministrator eller din internetudbyder heller ikke. Administratorerne kan kun se filens navn, dens størrelse og dens mimetype (hvilken slags fil det er: video, tekst osv.).

Websted: disroot.org

