Dine data er under din kontrol! Samarbejd, synkroniser og del filer, kalendere, kontakter og mere. Disroots Cloud-tjeneste er drevet af Nextcloud. Det giver dig mulighed for at hoste og dele dine filer online og har flere onlinefunktioner, såsom kalenderdeling, kontakthåndtering, videoopkald og meget mere. Nextcloud tilbyder sikker, sikker og kompatibel delingsløsning baseret på standarder, der er kompatible med ethvert operativsystem. Vigtigst af alt, er alle dine data gemt på vores krypterede cloud-instans! Det betyder, at ingen er i stand til at se indholdet af dine filer, hvis det ikke udtrykkeligt er tilladt af dig. Ikke engang systemadministratorer.

Websted: disroot.org

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Disroot Cloud. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.