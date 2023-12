Vi holder kalendere for skoler. - Som skoleadministration kan du redigere kalendere i browseren, i Outlook, Thunderbird eller på Android og iOS. - Alle lærere, elever og forældre kan se kalenderen online eller med Outlook, Thunderbird eller på Android 1 og iOS abonnere. - For et overblik kan du se årskalenderen og printe den ud direkte fra browseren. - Du kan integrere dine kalendere i et tilpasset design på din skolehjemmeside. Vi anbefaler homepage.schule

Websted: termine.schule

