Brightwheel er den #1 softwareløsning til førskoler, børnepasningsudbydere, lejre og efterskoleprogrammer. Brightwheel er den eneste app, der integrerer alt, hvad du har brug for: log ind/ud, beskeder, læringsvurderinger, daglige arkrapporter, fotos, videoer, kalendere, planlægning, deltagelse, onlineregning til forældre og meget mere. Brightwheel giver dig mulighed for at administrere dit center, strømline arbejdsgange og interagere med forældre, så du kan spare tid og penge, gøre livet lettere for dine medarbejdere og forbedre tilfredsheden for dine forældre. Deltag i titusindvis af børnehaver, børnepasningscentre og dagplejeprogrammer over hele kloden, der er blevet forelsket i brightwheel!

