Acuity Scheduling er en cloud-baseret softwareløsning til aftaleplanlægning, der gør det muligt for virksomhedsejere at administrere deres aftaler online. Produktet imødekommer behovene hos små og mellemstore virksomheder såvel som individuelle fagfolk. Acuity Scheduling giver brugerne mulighed for at automatisere aftalebestillinger ved at tilbyde en realtidsvisning af deres egen tilgængelige tid. Det har evnen til automatisk at synkronisere kalendere i henhold til brugernes tidszoner og kan sende regelmæssige advarsler og påmindelser til brugere vedrørende deres aftaleplaner. Acuity Schedulings planlægningsfunktionssæt inkluderer brugerdefinerbare optagelsesformularer, indlejrede kalendere, tredjeparts applikationskalendersynkronisering og gruppeplanlægning for workshops. Acuity Scheduling er velegnet til servicebaserede virksomheder såsom trænings- og vejledningscentre, coaching og rådgivning, fotografi- og videoproduktionsvirksomheder, fitnessstudier, saloner og spa-centre og sundheds- og tandklinikker. Løsningen tilbyder et gratis basismodul og fås som et månedligt abonnement. Produktet tilbyder API'er og integreres med tredjepartsapplikationer som QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics og WordPress.

Websted: acuityscheduling.com

