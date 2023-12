Mere end 5 millioner mennesker i hele Indien bruger lige nu nearbuy til at opdage restauranter, spa, saloner, biografsale, forlystelsesparker og sjove ting at lave i nærheden, mens du sparer penge. Vi har tusindvis af cashback-tilbud, tilbud, rabatter og kuponer på restauranter, buffeter, forlystelsesparker, forlystelsesparker, pizzaer, spa, massage, saloner, skønhedsbehandlinger, fitnesscentre, biografbilletter, gavekort, aktiviteter og mange flere. Med eksklusive tilbud, cashback-tilbud, kuponer og fantastiske rabatter, hvad er ikke at elske! Du kan spare penge, hver gang du besøger en restaurant, booker en spa, får en massage, nyder en tur i en forlystelsespark, ser en film, planlægger en weekendophold, bare tager på parasailing eller køber et gavekort! Derudover kan du også få spændende cashback-tilbud og rabatkuponer på hvert køb, du foretager til en restaurant, spa, salon, gavekort, forlystelsespark eller mere! Vores partnere inkluderer Indiens bedste restaurant, spa, salonmærker - KFC, Barbeque Nation, Dominos, Pizza Hut, PVR, INOX, Cafe Coffee Day (CCD), Smaaash, McDonald's, Water Kingdom, Essel World, Kidzania, O2 Spa, Big Bazaar , Amazon, Myntra, Jabong, Looks salon. Overordnet arbejder nearbuy med mere end 68.000 restauranter, spas, saloner, forlystelsesparker, biografsale, gavekortmærker i 33 byer i landet, og tilbyder de bedste tilbud.

Websted: nearbuy.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med nearbuy. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.