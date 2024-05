Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Sequin er det første betalingskort designet til at belønne kvinder, hvor vi bruger med op til 6 % cashback på skønhed, apoteker, fitnesscentre, lokale saloner og meget mere! Kortmedlemmer får adgang til kontrol af høje renter, økonomisk uddannelse og et fællesskab af ambitiøse kvinder. Derudover er hvert pailletkort skræddersyet med et pengemantra!

Websted: sequincard.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Sequin. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.