Google Classroom er en gratis webtjeneste udviklet af Google til skoler, der har til formål at forenkle oprettelse, distribution og karaktergivning af opgaver. Det primære formål med Google Classroom er at strømline processen med at dele filer mellem lærere og elever. Det anslås, at mellem 40 og 100 millioner brugere bruger Google Classroom. Google Classroom integrerer Docs, Sheets, Slides, Gmail og Kalender i en sammenhængende platform til at administrere kommunikation mellem elever og lærere. Elever kan inviteres til at deltage i en klasse gennem en privat kode eller automatisk importeres fra et skoledomæne. Lærere kan oprette, distribuere og markere opgaver inden for Googles økosystem. Hver klasse opretter en separat mappe i den respektive brugers Drev, hvor eleven kan indsende arbejde, der skal bedømmes af en lærer. Opgaver og forfaldsdatoer føjes til Google kalender, hver opgave kan tilhøre en kategori (eller emne). Lærere kan overvåge fremskridtene for hver elev ved at gennemgå revisionshistorikken for et dokument, og efter at være blevet bedømt, kan lærerne returnere arbejde sammen med kommentarer. Classroom har også mobilapps, der er tilgængelige på Android og iOS.

Websted: edu.google.com

