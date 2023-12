Tutanota er en ende-til-ende krypteret e-mail-software og freemium-hostet sikker e-mail-tjeneste. Dens forretningsmodel udelukker at tjene penge gennem reklamer, der udelukkende er afhængige af donationer og Premium-abonnementer. Mottoet for tjenesten "einfach.sicher.mailen" betyder "let.sikker.mailing". Fra marts 2017 hævdede Tutanotas ejere at have over 2 millioner brugere af produktet.

Websted: tutanota.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Tutanota. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.